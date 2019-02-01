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«Ижсталь» на выезде уступила «Югре»

09:42, 01 февраля, 2019
09:42, 01 февраля, 2019
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#спорт\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#хоккей\n#Удмуртия\n#Ханты-Мансийск
Фото: Пресс-служба ХК "Югра"
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Встреча завершилась со счетом 6:2 в пользу хозяев льда.

Ханты-Мансийск. Хоккейный клуб «Ижсталь» в очередном матче регулярного чемпионата ВХЛ на выезде уступил «Югре». Встреча завершилась со счетом 6:2 в пользу хозяев льда.

Уже в первом периоде «Югра» трижды поразила ворота «Ижстали». Результативными бросками отличились Кирилл Пилипенко, Алексей Митрофанов, Иван Фищенко. Во втором игровом отрезке хозяева льда усилиями Дмитрия Юшкевича забросили в ворота клуба из Ижевска еще одну шайбу, на что «сталевары» ответили голами Евгения Щанкина и Павла Курдюкова. В заключительном периоде Виталий Карамнов и Алексей Митрофанов огорчили голкипера «Ижстали» еще дважды, установив окончательный счет встречи – 6:2.

«Югру» с победой. Нам не хватило игровой дисциплины, ребята не полностью выполнили задание, грубо ошибались, и не было самоотдачи. Хотя парни старались, но не хватило мастерства, поэтому такой печальный результат», - рассказал на послематчевой пресс-конференции наставник «сталеваров» Игорь Кропотин.

На данный момент «Ижсталь» располагается на 27 месте, имея в активе 31 очко после 46 игр.

09:42, 01 февраля, 2019
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#спорт\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#хоккей\n#Удмуртия\n#Ханты-Мансийск

 

 

 


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