Ижевский «Университет» на выезде крупно проиграл «Ладе»

Встреча в рамках женской Суперлиги завершилась со счетом 35:18 в пользу хозяев.

Ижевск. Удмуртия. Гандболистки ижевского «Университета» на выезде крупно проиграли тольяттинской «Ладе». Встреча в рамках женской Суперлиги завершилась со счетом 35:18 в пользу хозяев.

Как отметили в пресс-службе клуба, с первых минут встречи «студентки» взвинтили темп смогли повести в счете. Равная игра продолжалась до середины первого тайма, после чего подопечные Роберта Минабутдинова стали допускать ошибки. В итоге на перерыв команду шли при счете 15:9 в пользу «Лады»

Во втором тайме ход игры полностью контролировали хозяйки паркета. От еще более разгромного счета удалось уйти благодаря дальним броскам Анастасии Портягиной, сообщается на официальном сайте ижевской команды.

Сейчас «Университет» находится на 8 месте в Суперлиге. В активе команды 9 очков после 13 игр. Отметим, что завтра команды встретятся вновь, но уже в рамках 1/4 финала Кубка России.