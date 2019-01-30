«Ижсталь» на выезде уступила «Рубину»

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу тюменского коллектива.

Тюмень. Хоккейный клуб «Ижсталь» на выезде уступил «Рубину». Встреча, прошедшая 29 января, завершилась со счетом 4:1 в пользу тюменского коллектива.

Соперник «сталеваров» забил уже на второй минуте матча. Результативным броском отметился Алексей Князев. В начале второго периода преимущество «Рубина» удвоил Денис Ячменёв, а еще через пару минут Вадим Кравченко сделал счет 3:0 в пользу хозяев.

«Ижсталь» ответила голом Евгения Борисова за 4 минуты до конца второго перерыва. Окончательный счет матча установил Илья Карлин, забив четвертую шайбу в ворота клуба из столицы Удмуртии.

«По самоотдаче претензий к игрокам у меня нет. Сражались, бились, создавали моменты. Но не хватает нам, конечно, исполнителей. Не реализовали свои моменты и поэтому не смогли более успешно сыграть. Плюс ошибки в обороне», - сказал на послематчевой пресс-конференции наставник «сталеваров» Игорь Кропотин.

На данный момент команда из Ижевска располагается на 26 месте в Высшей хоккейной лиге, имея в своем активе 31 очко после 45 встреч. Следующие выездные игры «Ижсталь» проведет против Югры (Ханты-Мансийск) и санкт-петербургских клубов «Динамо» и «СКА-Нева». Встречи пройдут 31 января, 2 и 4 февраля.