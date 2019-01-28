Экс-тренер «Ижстали» вошел в тренерский штаб «Зауралья»

Сергей Душкин уже приступил к работе с курганским коллективом и появится на тренерском мостике в игре с «Ценг Тоу».

Курган. Экс-тренер «Ижстали» Сергей Душкин вошел в тренерский штаб курганского «Зауралья». Наставник уже приступил к работе с коллективом и появится на тренерском мостике в игре с «Ценг Тоу», сообщает официальный сайт команды.

«Сергей Васильевич уже очень хорошо знаком многим местным болельщикам, так как возглавлял курганскую хоккейную дружину с 1 декабря 2013 года по 9 декабря 2015 года», - пишет официальный сайт «Зауралья».

Под руководством Душкина команда в сезоне 2014/2015 годов вышла в плей-офф Высшей хоккейной лиги после длительного перерыва.

Главным тренером «сталеваров» Сергей Душкин был в сезонах 2016\17 и 2017\18 годов. Под руководством тренера клуб из столицы Удмуртии один раз вышел в плей-офф с 16 места и в 1\8 уступил «Торпедо».