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Ульяна Кайшева выиграла еще одну гонку на этапе кубка IBU в Швейцарии

14:00, 27 января, 2019
Георгий Поветкин
14:00, 27 января, 2019
Георгий Поветкин
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#Ижевск\n#Можга\n#биатлон\n#Ульяна Кайшева\n#Россия\n#Удмуртия\n#Швейцария
Фото: Пресс-служба СБР
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Биатлонистка в составе сборной России завоевала золоту медаль в смешанной одиночной эстафете.

Ленцерхайде. Швейцария. Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева и Сергей Корастылёв из Красноярского края победили в одиночной смешанной эстафете на этапе кубка IBU в швейцарском Ленцерхайде. Российская пара выиграла у ближайших преследователей немцев минуту и 1,5 секунды.

За Германию выступали Марко Гросс и Мари Хайнрих. Бронзовые медали достались сборной Украине, в составе которой на трассу вышли Виталий Труш и Мария Кручова.

В пятерке также финишировали пары из Норвегии и Польши.

Напомним, ранее на швейцарском этапе кубка IBU Ульяна Кайшева выиграла гонку преследования и завоевала «серебро» в спринте.

14:00, 27 января, 2019
Георгий Поветкин
83
0
#Ижевск\n#Можга\n#биатлон\n#Ульяна Кайшева\n#Россия\n#Удмуртия\n#Швейцария

 

 

 


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