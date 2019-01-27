Ульяна Кайшева выиграла еще одну гонку на этапе кубка IBU в Швейцарии

Биатлонистка в составе сборной России завоевала золоту медаль в смешанной одиночной эстафете.

Ленцерхайде. Швейцария. Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева и Сергей Корастылёв из Красноярского края победили в одиночной смешанной эстафете на этапе кубка IBU в швейцарском Ленцерхайде. Российская пара выиграла у ближайших преследователей немцев минуту и 1,5 секунды.

За Германию выступали Марко Гросс и Мари Хайнрих. Бронзовые медали достались сборной Украине, в составе которой на трассу вышли Виталий Труш и Мария Кручова.

В пятерке также финишировали пары из Норвегии и Польши.

Напомним, ранее на швейцарском этапе кубка IBU Ульяна Кайшева выиграла гонку преследования и завоевала «серебро» в спринте.