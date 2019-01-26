Фигуристка из Удмуртии Алина Загитова завоевала «серебро» чемпионата Европы

Сумма спортсменки по итогам короткой и произвольной программ составила 198,34 балла.

Минск. Белоруссия. Фигуристка из Удмуртии Алина Загитова заняла второе место на чемпионате Европы в Минске. Спортсмены выступили с произвольными программами в пятницу, 25 января.

Олимпийская чемпионка получила за произвольную 123,34 балла. Общая сумма баллов составила 198,34. Напомним, что после короткой программы Загитова была первой.

Золотую медаль первенства завоевала россиянка Софья Самодурова с суммой 213,84 балла. Тройку лучших замкнула финка Вивека Линдфорс.

Еще одна россиянка Станислава Константинова заняла четвертое место.