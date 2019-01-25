Ижевские «Родники» уступили на выезде лидеру Суперлиги

Встреча против команды «Восток-65» завершилась победой хозяев паркета со счетом 77:74.

Южно-Сахалинск. Ижевский баскетбольный клуб «Купол-Родники» уступил на выезде лидеру Суперлиги. Встреча против команды «Восток-65» завершилась победой хозяев паркета со счетом 77:74.

Со стартового свистка до финальной сирены команды шли мяч в мяч. Первая четверть закончилась боевой ничьей – 26:26. Второй игровой отрезок «Восток» выиграл с преимуществом в 2 очка, что позволило уйти команде на перерыв в статусе промежуточно лидера – 43:41.

После тайм-аута упорная борьба продолжилась. Третья 10-минутка также закончилась ничьей, однако менее результативной, чем первая – 13:13. В заключительном игровом отрезке «Восток» смог нарастить преимущество лишь на 1 очко.

«Тяжёлая игра была для нас. Поздравляю хозяев с заслуженной победой. Хочу сказать спасибо нашим ребятам, мы сегодня старались, бились до последней минуты. Не хватило немножко удачи, где-то подбор мы проиграли ключевой в нападении», - рассказал после игры наставник «Родников» Милош Павичевич.

На данный момент клуб из столицы Удмуртии находится на 14 месте в первом дивизионе Суперлиги. «Восток-65» лидирует с н3-очковым отрывом от ТЕМП-СУМЗ-УГМК.