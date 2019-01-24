«Ижсталь» на домашнем льду переиграла «Ермак»

Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу «сталеваров».

Ижевск. Удмуртия. Хоккейный клуб «Ижсталь» на домашнем льду переиграл ангарский «Ермак». Очередная встреча регулярного чемпионата ВХЛ закончилась со счетом 1:0 в пользу «сталеваров».

Единственную шайбу в составе клуба из столицы Удмуртии на последней минуте игры забил Василий Хабаров.

«Хотел бы поздравить всех болельщиков и свою команду с победой и поблагодарить ребят. Игра, соглашусь с коллегой, была до гола. Во втором периоде у них было больше моментов, в третьем – у нас, но забили мы и победили», - рассказал после игры наставник ижевчан Игорь Кропотин.

На данный момент «сталевары» располагаются на 26 строчке в таблице, в активе команды 31 очко после 44 игр.