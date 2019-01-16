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Ижевский «Зенит» встретится с итальянским «Миланом» на турнире Minsk Cup

17:00, 16 января, 2019
Георгий Поветкин
17:00, 16 января, 2019
Георгий Поветкин
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#спорт\n#Ижевск\n#футбол\n#Удмуртия\n#Зенит Ижевск
Фото: zenit-izhevsk.ru
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Речь идет о футболистах 2005 года рождения, которые отправятся на международные соревнования в конце января.

Ижевск. Удмуртия. Юные футболисты ижевского «Зенита» встретятся с итальянским «Миланом» на турнире Minsk Cup. Команда Андрея Ложкина, состоящая из спортсменов 2005 года рождения, отправится на международные соревнования в конце января.

«Зенит» начнет путь к трофею с группы А, в которую кроме «Милана» попали литовский «Вильнюс» и хозяева турнира - белорусский «Минск».

В турнире также участвуют представители футбольных школ киевского «Динамо», «Пахтакора» и белорусского БАТЭ. Матчи пройдут с 26 января по 3 февраля.

17:00, 16 января, 2019
Георгий Поветкин
131
0
#спорт\n#Ижевск\n#футбол\n#Удмуртия\n#Зенит Ижевск

 

 

 


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