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Воспитанница ижевского футбола Екатерина Фролова перешла в московский «Локомотив»

09:32, 16 января, 2019
Георгий Поветкин
09:32, 16 января, 2019
Георгий Поветкин
258
0
#спорт\n#Ижевск\n#футбол\n#Удмуртия\n#Локомотив
Фото: vk.com/torpedoizhevsk18
258
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Ранее футболистка выступала за красно-зеленых на правах аренды.

Ижевск. Удмуртия. Воспитанница ижевского футбола Екатерина Фролова, выступавшая за «Торпедо», перешла в московский «Локомотив». Ранее футболистка играла в составе красно-зеленых на правах аренды.

«Вчера между руководителями клубов была достигнута договоренность о трансфере 19-летней футболистки», - сообщается на странице клуба Вконтакте.

Во второй части прошлого сезона Фролова в 7 матчах за «Локомотив» забила один гол. Московский коллектив занял 6 место в Высшем дивизионе: 5 побед, 5 ничьих и 4 поражения. «Торпедо» расположилось на последнем месте, уступив во всех матчах.

09:32, 16 января, 2019
Георгий Поветкин
258
0
#спорт\n#Ижевск\n#футбол\n#Удмуртия\n#Локомотив

 

 

 


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