Воспитанница ижевского футбола Екатерина Фролова перешла в московский «Локомотив»

Ранее футболистка выступала за красно-зеленых на правах аренды.

Ижевск. Удмуртия. Воспитанница ижевского футбола Екатерина Фролова, выступавшая за «Торпедо», перешла в московский «Локомотив». Ранее футболистка играла в составе красно-зеленых на правах аренды.

«Вчера между руководителями клубов была достигнута договоренность о трансфере 19-летней футболистки», - сообщается на странице клуба Вконтакте.

Во второй части прошлого сезона Фролова в 7 матчах за «Локомотив» забила один гол. Московский коллектив занял 6 место в Высшем дивизионе: 5 побед, 5 ничьих и 4 поражения. «Торпедо» расположилось на последнем месте, уступив во всех матчах.