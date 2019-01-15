Александр Свинин: хоккейный клуб «Ижсталь» свою задачу выполняет

По мнению первого вице-премьера республиканского правительства, сейчас команда является вершиной пирамиды детско-юношеского хоккея.

Ижевск. Удмуртия. Первый вице-премьер Удмуртии Александр Свинин в эфире радио «Комсомольская правда» Ижевск заявил, что хоккейный клуб «Ижсталь» выполняет возложенные на него задачи. По мнению зампреда кабинета министров, сейчас команда является вершиной пирамиды детско-юношеского хоккея, что позволяет молодым игрокам выступать на высоком уровне в профессиональном хоккее.

«Надо понимать для чего мы продолжаем вкладывать средства в команду. Для нас это некая вершина пирамиды детско-юношеского хоккея, который в Удмуртии активно развивается. […] В этой части «Ижсталь» свою задачу выполняет, потому что является базовым клубом для детей, которые занимаются и видят перспективу играть за свой родной клуб», - рассказал Александр Свинин.

По его мнению, если бы клуб активно привлекал игроков из других регионов, то местные молодые хоккеисты не смогли выдерживать конкуренцию.

«Не всегда они смогут выдерживать конкуренцию в столь юном возрасте. Они получают игровую практику, и в этом плане «Ижсталь» себя полностью оправдывает. Если бы мы не хотели развивать хоккей, мы бы не стали вкладывать деньги в ремонт арены», - сказал Свинин.

По его словам, ремонт ледовой арены должен начаться в 2019 году. Сейчас идет работа над дизайн-концепцией, после чего специалисты перейдут к проектированию.

На данный момент «сталевары» располагаются на 27 месте в Высшей хоккейной лиге. За 40 игр коллектив набрал 29 очков.