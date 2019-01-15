Ижевский «Зенит» проведет первый сбор в межсезонье с 4 по 23 февраля

Работа будет вестись как в тренажёрном зале, так и на полях в манеже и под открытым небом.

Ижевск. Удмуртия. Ижевский футбольный клуб «Зенит» проведет первый сбор в межсезонье с 4 по 23 февраля. Об этом сообщает пресс-служба команды.

«Работа будет вестись как в тренажёрном зале, так и на полях в манеже и под открытым небом», - говорится в сообщении.

Напомним, на данный момент «Зенит-Ижевск» находится на 7 месте в зоне «Урал-Приволжье» Профессиональной футбольной лиги, в активе клуба 16 очков после 15 игр. Ранее в команде произошли кадровые изменения - врио директора назначили Дениса Вшивцева. Ранее этот пост занимал Дмитрий Кайгородов.