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Ижевский «Зенит» проведет первый сбор в межсезонье с 4 по 23 февраля

14:00, 15 января, 2019
Георгий Поветкин
14:00, 15 января, 2019
Георгий Поветкин
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#спорт\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Зенит Ижевск
Фото: ИА "Сусанин"
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Работа будет вестись как в тренажёрном зале, так и на полях в манеже и под открытым небом.

Ижевск. Удмуртия. Ижевский футбольный клуб «Зенит» проведет первый сбор в межсезонье с 4 по 23 февраля. Об этом сообщает пресс-служба команды.

«Работа будет вестись как в тренажёрном зале, так и на полях в манеже и под открытым небом», - говорится в сообщении.

Напомним, на данный момент «Зенит-Ижевск» находится на 7 месте в зоне «Урал-Приволжье» Профессиональной футбольной лиги, в активе клуба 16 очков после 15 игр. Ранее в команде произошли кадровые изменения - врио директора назначили Дениса Вшивцева. Ранее этот пост занимал Дмитрий Кайгородов.

14:00, 15 января, 2019
Георгий Поветкин
132
0
#спорт\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Зенит Ижевск

 

 

 


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