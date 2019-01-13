Ежегодный зимний велопарад пройдет в Ижевске в феврале

В этом году его проведут в четвертый раз.

Ижевск. Удмуртия. Ежегодный зимний велопарад пройдет в Ижевске 9 февраля. Как сообщают организаторы, в этом году его проведут в четвертый раз.

Участников ждут на площадку у городской администрации (улица Пушкинская, 276). В 13:00 колонна тронется по переулку Северному в сторону улицы Пушкинской, далее маршрут ляжет по улицы Кирова и Береговой.

«Финиш у монумента «Карающий меч» памяти 313 стрелковой дивизии в парке Кирова», - говорится в сообщении.

Длина маршрута составит 4 км. После финиша участников ждут «мероприятия спортивно-развлекательного характера».