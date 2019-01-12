Александр Поварницын из Удмуртии выиграл спринт на этапе Кубка IBU в Польше

Весь пьедестал по итогам гонки заняли россияне.

Дужники-Здрой. Польша. Победителем спринтерской гонки на этапе Кубка IBU в польском Дужники-Здрой стал биатлонист из Удмуртии Александр Поварницын. Как сообщает пресс-служба СБР, россияне заняли весь подиум на прошедших в субботу, 12 января, стартах. Помимо Поварницына награды за спринт получили Никита Поршнев и Эдуард Латыпов.

В Союзе биатлонистов отмечают, что представитель Удмуртской Республики не оставил конкурентам ни одного шанса на победу. С учетом чистой стрельбы в итоговом протоколе он опередил Поршнева на 24,9 секунды. Латыпов с двумя промахами отстал на 28,4 секунды.

Алексей Слепов - пятый, Антон Бабиков – 10-й, Сергей Корастылев – 17-й.