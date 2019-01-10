Четверо лыжников из Удмуртии отправятся на чемпионат мира среди юниоров

Соревнования пройдут в конце января в финском городе Лахти.

Ижевск. Удмуртия. Четверо лыжников из Удмуртской Республики отправятся на чемпионат мира среди юниоров и молодежи. Соревнования пройдут в конце января в финском городе Лахти, сообщает пресс-служба Федерации лыжных гонок России.

В программе соревнований спринт классическим стилем, индивидуальная гонка свободным стилем, масс-старт классическим стилем и эстафета. От Удмуртии в Лахти поедут юниоры Иван Селезнёв, Егор Трефилов, Денис Филимонов, а также Сергей Ардашев, который будет выступать в возрастной категории от 21 до 23 лет.

Старты состоятся с 19 по 26 января.