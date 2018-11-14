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«Ижсталь» на выезде уступила «Бурану»

10:53, 14 ноября, 2018
Георгий Поветкин
10:53, 14 ноября, 2018
Георгий Поветкин
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#спорт\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#хоккей\n#Удмуртия
Фото: ИА "Сусанин"
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Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев льда.

Ижевск. Удмуртия. Хоккейный клуб «Ижсталь» на выезде уступил «Бурану». Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев льда.

«Обе команды к сегодняшнему матчу подошли с одинаковыми показателями, имея в активе по 16 очков, в пассиве - по 73 пропущенных шайбы. Даже разница в забитых голах была минимальная - 43 и 45», - говорится в сообщении клубной пресс-службы.

Первый гол за «Буран» в этой игре забил Аслан Раисов. Во втором периоде Вячеслав Скобелев сравнял счет, однако «Буран» благодаря двум точным броскам Аслана Раисова и Дмитрия Сидлярова обозначил комфортное для себя преимущество.

В заключительной 20-минутке хозяева поразили рамку ворот «Ижстали» еще раз. Шайбой отметился Семен Панкратов.

«Первый период мы как бы присматривались, видимо, на предыдущие два тура потратили много сил. Во втором периоде начали неплохо, но десятиминутка последняя второго периода… я думаю, тогда был сделан результат. В третьем периоде создали моменты, но вот эта наша болезнь – нехватка исполнительского мастерства, к сожалению, опять нас подвела. И реализация большинства. Надо работать над этим. А так, ребята старались, бились, играли неплохо. Особых претензий нет», - рассказал после игры наставник «сталеваров» Игорь Кропотин.

На данный момент клуб из Ижевска находится на 27 строчке в ВХЛ, имея в своем активе 16 очков после 23 игр.

10:53, 14 ноября, 2018
Георгий Поветкин
162
0
#спорт\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#хоккей\n#Удмуртия

 

 

 


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