Встреча против АГУ-«Адыиф» закончилась со счетом 25:21 в пользу «студенток».

Ижевск. Удмуртия. Гандболистки ижевского «Университета» на домашнем паркете обыграли команду из Майкопа. Встреча против АГУ-«Адыиф» закончилась со счетом 25:21 в пользу «студенток».

В первом тайме подопечные Роберта Минабутдинова выглядели ощутимо лучше соперниц. Коллективы ушли на перерыв при счете 14:8 в пользу команды из столицы Удмуртии. После перерыва «студентки» смогли сохранить добытое преимущество.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Университета» Роберт Минабутдинов отметил, что его подопечные использовали все свои лучшие стороны, но при этом, были как плюсы, так и минусы. Также прокомментировал ситуацию с двухминутными удалениями и тремя красными карточками: «Судьи не давали контактной игры, за каждое наложение рук, давали две минуты и удаление».

Следующий матч «Университет» проведет 20 декабря против лидера чемпионата России – тольяттинской «Лады».