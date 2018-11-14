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Гандболистки ижевского «Университета» на домашнем паркете обыграли команду из Майкопа

09:00, 14 ноября, 2018
Георгий Поветкин
09:00, 14 ноября, 2018
Георгий Поветкин
212
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#спорт\n#УдГУ\n#Ижевск\n#Удмуртия
Фото: pixabay
212
0

Встреча против АГУ-«Адыиф» закончилась со счетом 25:21 в пользу «студенток».

Ижевск. Удмуртия. Гандболистки ижевского «Университета» на домашнем паркете обыграли команду из Майкопа. Встреча против АГУ-«Адыиф» закончилась со счетом 25:21 в пользу «студенток».

В первом тайме подопечные Роберта Минабутдинова выглядели ощутимо лучше соперниц. Коллективы ушли на перерыв при счете 14:8 в пользу команды из столицы Удмуртии. После перерыва «студентки» смогли сохранить добытое преимущество.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Университета» Роберт Минабутдинов отметил, что его подопечные использовали все свои лучшие стороны, но при этом, были как плюсы, так и минусы. Также прокомментировал ситуацию с двухминутными удалениями и тремя красными карточками: «Судьи не давали контактной игры, за каждое наложение рук, давали две минуты и удаление».

Следующий матч «Университет» проведет 20 декабря против лидера чемпионата России – тольяттинской «Лады».

09:00, 14 ноября, 2018
Георгий Поветкин
212
0
#спорт\n#УдГУ\n#Ижевск\n#Удмуртия

 

 

 


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