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Хоккеисты «Ижстали» на выезде обыграли Тамбов

09:32, 12 ноября, 2018
Георгий Поветкин
09:32, 12 ноября, 2018
Георгий Поветкин
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#спорт\n#Ижевск\n#хоккей\n#Удмуртия\n#Тамбов
Фото: vk.com/hc_tambov
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Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу «сталеваров».

Тамбов. Хоккейный клуб «Ижсталь» в рамках очередного матча регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги обыграл на выезде Тамбов. Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу «сталеваров».

Отметим, что уже к 23-й минуте игры команда из Удмуртии вела с преимуществом в 3 шайбы. Отличились Герман Грачев, Денис Иванов и Сергей Щенков. Затем две шайбы в большинстве забил соперник, а в третьем периоде команды обменялись результативными бросками по воротам. В итоге – 4:3 в пользу «сталеваров».

«Хочу сказать, что первый период мы провели более-менее. А вот второй и третий полностью провалили. Нас соперник переиграл. Но удача была на нашей стороне. Выстояли, за что спасибо ребятам. Проявили мужество, но по игре очень много вопросов. Будем разбираться», - рассказал после игры наставник «сталеваров» Игорь Кропотин.

На данный момент клуб из столицы Удмуртии находится на 26 месте в ВХЛ. Команда за 22 игры набрала 16 очков.

09:32, 12 ноября, 2018
Георгий Поветкин
192
0
#спорт\n#Ижевск\n#хоккей\n#Удмуртия\n#Тамбов

 

 

 


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