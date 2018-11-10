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Хоккеисты «Ижстали» прервали серию поражений

10:00, 10 ноября, 2018
Дарья Саушина
10:00, 10 ноября, 2018
Дарья Саушина
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#спорт\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#хоккей
Фото: hcsarov.ru
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Судьбу встречи с «Саровом» решили буллиты.

Ижевск. Удмуртия. Хоккеисты «Ижстали» после целой серии поражений одержали победу на выезде в Нижегородской области. Как сообщает пресс-служба ижевского клуба, игра с «Саровом» прошла в пятницу, 9 ноября.  

Распечатали счет хозяева льда. На 8-й минуте Денис Шураков с трех-четырех метров пробил точно. Во второй двадцатиминутке игра выровнялась. На 24-й минуте, когда саровчане играли в меньшинстве, их вратарь Николай Мольков пропустил бросок от Ильи Николаева. А ближе к перерыву он не смог помешать Антону Кочурову на подступах к «пятаку» послать шайбу в «девятку».

Во втором эпизоде стоит отметить проход Вячеслава Скобелева через всю площадку с попутным обыгрышем всей четверки соперников (в это время было обоюдное удаление). До ворот шайбу дотащил, а там Кочуров забил.

В начале третьего периода благодаря рикошету «Саров» сравнял счет. Цифры 2:2 на табло сохранились до конца основного времени. Но и овертайм не выявил победителя. В серии штрафных бросков капитан «Ижстали» Антон Кочуров эффектно переиграл голкипера. А победную шайбу забросил Алексей Баженов.

«Хорошая игра, обоюдоострая с обеих сторон. Мы очень довольны победой. Каждое очко сейчас для нас на вес золота.  И пускай многие считают буллиты лотерей, мы благодарны ребятам за такой результат», отметил главный тренер команды из столицы Удмуртской Республики Игорь Кропотин.

По данным сайта ВХЛ, в настоящее время «Ижсталь» занимает 27 место в турнирной таблице с 14 очками в активе.

10:00, 10 ноября, 2018
Дарья Саушина
220
0
#спорт\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#хоккей

 

 

 


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