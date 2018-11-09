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Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева лидирует после короткой программы на гран-при Японии

13:50, 09 ноября, 2018
Дмитрий Стрелков
13:50, 09 ноября, 2018
Дмитрий Стрелков
681
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#Елизавета Туктамышева\n#Япония\n#Удмуртия\n#фигурное катание
Фото: кадр из видео
681
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На втором и третьем местах – представительницы Японии.

Ижевск. Удмуртия. Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева лидирует после короткой программы на этапе Гран-при в Японии. Об этом со ссылкой на «Советский спорт» сообщила «Газета. Ru».

Результат Туктамышевой - 76,17 балла. Второй идёт японка Сатоко Мияхара (76,08). Третье место занимает её соотечественница Маи Михара (70,38).

Россиянка Алёна Леонова показала шестой результат (68,22). Ещё одна представительница России Мария Сотскова располагается на девятой позиции (60,75).

Напомним, ранее Туктамышева победила в одиночном катании на втором этапе «Скейт Канада» в Лавале. Тогда фигуристка поразила зрителей эффектным выступлением с элементами «стриптиза».

13:50, 09 ноября, 2018
Дмитрий Стрелков
681
0
#Елизавета Туктамышева\n#Япония\n#Удмуртия\n#фигурное катание

 

 

 


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