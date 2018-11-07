Большинство болельщиков «Ижстали» захотели назвать нового талисмана команды Егорычем

Голосование проходило в официальной группе «сталеваров» в соцсети «Вконтакте».

Ижевск. Удмуртия. Большинство болельщиков хоккейного клуба «Ижсталь» захотели назвать нового талисмана команды Егорычем. Голосование проходило в официальной группе «сталеваров» в соцсети «Вконтакте».

За этот вариант было отдано 414 голосов (42,4%). За вариант Ижик проголосовали 311 человек (31,8%), Стальным маскота захотели назвать 155 болельщиков (15,8%), еще 96 голосов (9,8%) отдали за вариант Ёжсталь.

Напомним, ранее талисману выбрали игровой номер. Победило число 18. Также в клубе представили новый логотип коллектива.