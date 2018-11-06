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Гандболистки ижевского «Университета» на выезде обыграли «Динамо-Синару»

09:30, 06 ноября, 2018
Георгий Поветкин
09:30, 06 ноября, 2018
Георгий Поветкин
153
0
#спорт\n#УдГУ\n#Ижевск\n#Удмуртия
Фото: pixabay.com
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Встреча завершилась со счетом 29:26 в пользу «студенток».

Волгоград. Гандболистки ижевского «Университета» в рамках Суперлиги на выезде обыграли волгоградский клуб «Динамо-Синара». Встреча завершилась со счетом 29:26 в пользу «студенток» из столицы Удмуртии.

Первая половина игры закончилась со счетом 16:15 в пользу «Университета». Во втором тайме клуб из Удмуртии не подпускал соперниц ближе чем на два результативных броска.

Самой результативной из ижевчанок стала Екатерина Береснева, которая отправила в ворота соперниц 6 мячей.

«Получилось то, что мы выиграли – это самое важное. Далеко не все получалось: что по защите провалы такие были непростительные, что в нападении на ровном месте разбрасывались мячами. Должно было быть поинтереснее, а так получилось, что Волгоград нам дает возможность взять очки, и мы с таким трудом эти очки забираем. Больше не получилось, чем получилось», - рассказал после игры наставник «Университета» Роберт Минабутдинов.

На данный момент команда из Удмуртии занимает 7 место в Суперлиге, набрав после 8 игр 6 очков. Следующий матч «студентки» проведут 12 ноября дома против АГУ-«Адыиф» из Майкопа.

09:30, 06 ноября, 2018
Георгий Поветкин
153
0
#спорт\n#УдГУ\n#Ижевск\n#Удмуртия

 

 

 


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