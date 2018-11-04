Команда школьников из Удмуртии сохранила титул победителя Всероссийского фестиваля физкультурно-спортивного комплекса ГТО

Удмуртию представляет сборная из 8 школьников - сильнейших спортсменов, отобранных по итогам республиканского этапа соревнований.

Ижевск. Удмуртия. Команда школьников из Удмуртии стала победителем Всероссийского фестиваля физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики, в прошлом году представители родникового края также стали лучшими.

В этом году на финальном этапе фестиваля, который проходит с 17 октября по 7 ноября в Крыму, Удмуртию представляют 8 школьников - сильнейших спортсменов, отобранных по итогам республиканского этапа. В команду попали трое победителей прошлогодних состязаний.

В этом году в «Артек» приехали порядка 660 ребят из 83 регионов. В течение 8 дней они выполняли следующие нормативы: стрельба из пневматической винтовки, бег на короткие и длинные дистанции, метание мяча, плавание, сгибание и разгибание рук, подтягивание. Помимо испытаний ГТО, участники прошли испытания в оценке знаний в области физической культуры и спорта.

Сборная команда Удмуртии по результатам всех испытаний набрала максимальное количество баллов и стала победителем фестиваля. Абсолютным победителем в личном зачете стал Данила Поздеев из Ижевска. Среди девушек Анна Поздеева заняла второе место.