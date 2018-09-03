play
pause
  • $ 68.04 ↓
  • € 79.5 ↓

«Зенит-Ижевск» сыграл вничью со второй командой «Урала»

10:40, 03 сентября, 2018
Георгий Поветкин
10:40, 03 сентября, 2018
Георгий Поветкин
223
0
#спорт\n#Ижевск\n#футбол\n#Удмуртия\n#Зенит Ижевск\n#Зенит
Фото: vk.com/fczenitizhevsk
223
0

Встреча закончилась со счетом 1:1.

Ижевск. Удмуртия. Футболисты ижевского «Зенита» сыграли вничью со второй командой «Урала». Встреча закончилась со счетом 1:1.

Клуб из столицы Удмуртии пропустил первым. На 64-й минуте Никита Глушков поразил сетку ворот «Зенита» ударом в дальний угол. В самой концовке встречи Илья Михайлов восстановил равновесие в счете, реализовав 11-метровый удар.

На данный момент «Зенит-Ижевск» находится на 9 месте в группе. В активе команды 5 очков после 7 игр. «Урал-2» также набрал 5 очков, но команда провела 6 игр.

Видеообзор "Зенит-Ижевск" - "Челябинск"

Матч 4 тура. Ничья 1-1.

10:40, 03 сентября, 2018
Георгий Поветкин
223
0
#спорт\n#Ижевск\n#футбол\n#Удмуртия\n#Зенит Ижевск\n#Зенит

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

«Ижавиа» и «РусЛайн» резко снизили цены на билеты после появления в Удмуртии «Аэрофлота»

09:30, 30 августа, 2018
15022

Появились цены на рейсы «Аэрофлота» по маршруту Ижевск-Москва-Ижевск

11561
12:29, 29 августа, 2018

В Удмуртии водитель «Лексуса» насмерть сбил пешехода и скрылся

8772
13:40, 27 августа, 2018

МВД Удмуртии возглавил полковник Алексей Попов

8367
19:31, 28 августа, 2018

Следователи Удмуртии проверят сообщение о внутриутробной смерти ребенка в Ижевске

6462
15:35, 29 августа, 2018

В Сочи после посадки загорелся самолет авиакомпании «Ютэйр» с пассажирами на борту

10:15, 01 сентября, 2018
3186

Четырех российских биатлонистов поймали на допинге

2395
16:50, 30 августа, 2018

Ростуризм уточнил количество пострадавших россиян в ДТП в Турции

2068
12:50, 29 августа, 2018

Генпрокуратура прокомментировала арест дочери бывшего главы УФМС Чечни

2015
19:00, 29 августа, 2018

Бывший вице-губернатор Курской области получил 2 года строгого режима за взятку в виде гаража

1956
15:30, 27 августа, 2018

На борту самолета Детройт – Париж ввели режим ЧС

12:40, 31 августа, 2018
8399

В Австралии на лодку рыбаков напал крокодил

4250
18:20, 28 августа, 2018

Медвежонок облюбовал гамак на заднем дворе дома жительницы США

2535
15:09, 02 сентября, 2018

Олимпийский чемпион из Германии Кристиан Шенк признался в употреблении допинга

1955
10:30, 29 августа, 2018

Украина подготовила пакет документов для денонсации договора о дружбе с Россией

1940
19:00, 30 августа, 2018

Мультимедиа

Предсезонная пресс-конференция хоккейного клуба «Ижсталь»

Предсезонная пресс-конференция хоккейного клуба «Ижсталь»

Предсезонная пресс-конференция хоккейного клуба «Ижсталь»