«Зенит-Ижевск» сыграл вничью со второй командой «Урала»

Встреча закончилась со счетом 1:1.

Ижевск. Удмуртия. Футболисты ижевского «Зенита» сыграли вничью со второй командой «Урала». Встреча закончилась со счетом 1:1.

Клуб из столицы Удмуртии пропустил первым. На 64-й минуте Никита Глушков поразил сетку ворот «Зенита» ударом в дальний угол. В самой концовке встречи Илья Михайлов восстановил равновесие в счете, реализовав 11-метровый удар.

На данный момент «Зенит-Ижевск» находится на 9 месте в группе. В активе команды 5 очков после 7 игр. «Урал-2» также набрал 5 очков, но команда провела 6 игр.