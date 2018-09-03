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Гандболистки ижевского «Университета» уступили в стартовой игре сезона

09:40, 03 сентября, 2018
Георгий Поветкин
09:40, 03 сентября, 2018
Георгий Поветкин
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#спорт\n#УдГУ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ставрополье
Фото: pixabay.com
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«Студентки» проиграли соперницам из команды «Ставрополье-СКФУ».

Ставрополь. Гандболистки ижевского «Университета» на выезде проиграли в стартовом матче сезона. «Студентки» уступили соперницам из команды «Ставрополье-СКФУ».

Встреча, прошедшая 2 сентября, завершилась со счетом 30:23 (16:12) в пользу хозяек площадки, которые захватили преимущество в самом начале игры и лидировали на протяжении всего поединка.

Во вторник, 4 сентября, «Университет» встретится с одним из флагманов российского гандбола - «Ростов-Доном».

09:40, 03 сентября, 2018
Георгий Поветкин
243
0
#спорт\n#УдГУ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ставрополье

 

 

 


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