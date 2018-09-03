Гандболистки ижевского «Университета» уступили в стартовой игре сезона

«Студентки» проиграли соперницам из команды «Ставрополье-СКФУ».

Ставрополь. Гандболистки ижевского «Университета» на выезде проиграли в стартовом матче сезона. «Студентки» уступили соперницам из команды «Ставрополье-СКФУ».

Встреча, прошедшая 2 сентября, завершилась со счетом 30:23 (16:12) в пользу хозяек площадки, которые захватили преимущество в самом начале игры и лидировали на протяжении всего поединка.

Во вторник, 4 сентября, «Университет» встретится с одним из флагманов российского гандбола - «Ростов-Доном».