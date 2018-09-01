Игорь Кропотин подвел итог выступления «Ижстали» на турнире Кубок Лады

По словам наставника, в Тольятти хоккеисты «показали характер, бились, сражались».

Тольятти. Тренер «Ижстали» Игорь Кропотин подвел итог выступления команды на турнире Кубок Лады. По словам наставника, в Тольятти хоккеисты «показали характер, бились, сражались».

«На этом турнире мы планировали обкатать тот состав, который войдет в чемпионат. Выявили слабые места, над которыми будем работать. Вероятнее всего, придется еще искать игроков по двум позициям. Главное, что ребята показали характер, бились, сражались. Мы увидели команду – команду с бойцовским характером», - приводит словам наставника клубная пресс-служба.

Напомним, что в рамках турнира «сталевары» проиграли «Ладе» и обыграли «Саров» с ЦСК ВВС.