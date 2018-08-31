«Ижсталь» одержала победу над хоккеистами «Сарова»

Встреча прошла в рамках Кубка Лады, который проходит в Тольятти.

Ижевск. Удмуртия. Хоккейный клуб «Ижсталь» одержал победу над командой «Саров». Встреча прошла в рамках Кубка Лады, который проходит в Тольятти.

Счет во встрече открыли «атомщики», в первом периоде в большинстве отличился Александр Коннов. Во втором периоде игра выровнялась. Ижсталевцы реже удалялись, зато чаще начали контратаковать, что не преминуло положительным образом отразиться на счете. Алексей Виноградов на 32 минуте из своей зоны длинным пасом вывел Василия Хабарова на рандеву с голкипером – 1:1.

Еще через три минуты саровчане впервые в матче остались в меньшинстве. «Сталевары» выпавшим шансом воспользовались. Валентин Макаров подправил шайбу в ворота после броска Данила Щеголева. Под конец второго периода ижевчане, играя в большинстве, умудрились пропустить гол в раздевалку – 2:2.

В третьем игровом отрезке встречи победную шайбу в большинстве забросил Василий Хабаров. Этим голом он оформил дубль и звание Лучший нападающий турнира.