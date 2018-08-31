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Хоккеисты «Ижстали» одержали первую победу на Кубке Лады

10:00, 31 августа, 2018
Георгий Поветкин
10:00, 31 августа, 2018
Георгий Поветкин
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#спорт\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#хоккей\n#Удмуртия
Фото: ИА "Сусанин"
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«Сталевары» со счетом 3:2 обыграли клуб ЦСК ВВС.

Тольятти. Хоккеисты «Ижстали» одержали первую победу на Кубке Лады. «Сталевары» со счетом 3:2 обыграли клуб из Самарской области ЦСК ВВС.

Под занавес первой двадцатиминутки подопечным Игоря Кропотина удалось забросить сразу две шайбы. На 17-ой минуте в контратаке отличился Константин Рыжов, а следом удачно подправил шайбу с «пятака» Евгений Никифоров.

Второй период ижевчане начали с удалений. Оставшись втроем, они не смогли противостоять полноценной пятерке соперников. Ринат Шафигуллин сокращает разрыв в счете – 2:1. Еще до перерыва Валентин Макаров вновь доводит разницу до двух шайб – помог рикошет от конька. Но этот гол, к сожалению, оказался не последним в этой двадцатиминутке. За 27 секунд до перерыва самарцы вновь реализуют большинство стараниями Максима Кутявина.

«В заключительном отрезке матча счет не изменился», - сообщили в клубной пресс-службе.

10:00, 31 августа, 2018
Георгий Поветкин
163
0
#спорт\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#хоккей\n#Удмуртия

 

 

 


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