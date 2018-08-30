«Ижсталь» проиграла хозяевам турнира на кубке «Лады»

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу тольяттинского коллектива.

Ижевск. Удмуртия. Хоккейный клуб «Ижсталь» проиграл хозяевам турнира на кубке «Лады». Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу тольяттинского коллектива, говорится в сообщении клубной пресс-службы.

«В первом периоде команды обменялись голами. Правда, шайба в исполнении Алексея Баженова засчитана не была – судьи усмотрели игру во вратарской зоне. А вот гол тольяттинца Игоря Усманова спора не вызвал», - говорится в сообщении на сайте «сталеваров».

Минимальный счет продержался до середины третьего периода, когда Артурсу Озилиньшу с «пятака» удалось подправить шайбу в ворота.

Сегодня «Ижсталь» встретится с «ЦСК-ВВС» из Самары.