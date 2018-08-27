Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

Ижевск. Удмуртия. Футбольный клуб «Зенит-Ижевск» уступил на домашнем поле «Сызрани-2003». Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу гостевого коллектива.

Первый мяч на 14 минуте забил «зенитовец» Владимир Яцук. Через несколько минут Сергей Цыганов сравнял счет, а на 48-й минуте игры Сергей Цуканов вывел «Сызрань» вперед. В конце поединка Евгений Мухаметзянов отправил мяч в сетку собственных ворот, установив окончательный счет в матче.

На данный момент клуб из столицы Удмуртии находится на 9 месте в зоне Урал-Приволжье, имея в своем активе 9 очков после 6 матчей.