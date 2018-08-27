Ижевский «Университет» начнет сезон с двух выездных игр

«Студентки» на чужом паркете встретятся со «Ставропольем» и «Ростов-Доном».

Ижевск. Удмуртия. Гандболистки ижевского «Университета» стартуют в новом сезоне Суперлиги с двух выездных встреч. Команда из столицы Удмуртии отправится в гости к «Ставрополью» и «Ростов-Дону».

Матчи состоятся 2 и 4 сентября.

Первую домашнюю игру «студентки» проведут 11 сентября с «Кубанью», которой руководит олимпийский чемпион Евгений Трефилов. Затем в рамках Суперлиги «Университет» сыграет со «Звездой». Этот матч запланирован на 10 октября.