Свитер Дмитрия Федина поднимут под своды ледового дворца «Ижсталь»

Решение приняли во время совета ветеранов и болельщиков хоккейного клуба.

Ижевск. Удмуртия. Свитер нападающего Дмитрия Федина поднимут под своды ледового дворца «Ижсталь». Решение приняли во время совета ветеранов и болельщиков хоккейного клуба, сообщает пресс-служба «сталеваров».

«Принято решение и по кандидатуре ветерана «Ижстали», чей свитер следующим будет поднят под своды Ледового дворца. Этого права удостоился нападающий «сталеваров» Дмитрий Васильевич Федин», - говорится на сайте.

Также было решено инициировать выдвижение кандидатуры легендарного нападающего Сергея Абрамова на присвоение звания «Почетный гражданин» города Ижевска.