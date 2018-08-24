play
pause
  • $ 67.62 ↑
  • € 78.2 ↑

Свитер Дмитрия Федина поднимут под своды ледового дворца «Ижсталь»

12:28, 24 августа, 2018
Георгий Поветкин
12:28, 24 августа, 2018
Георгий Поветкин
50
0
#спорт\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#хоккей\n#Удмуртия
Фото: ИА "Сусанин"
50
0

Решение приняли во время совета ветеранов и болельщиков хоккейного клуба.

Ижевск. Удмуртия. Свитер нападающего Дмитрия Федина поднимут под своды ледового дворца «Ижсталь». Решение приняли во время совета ветеранов и болельщиков хоккейного клуба, сообщает пресс-служба «сталеваров».

«Принято решение и по кандидатуре ветерана «Ижстали», чей свитер следующим будет поднят под своды Ледового дворца. Этого права удостоился нападающий «сталеваров» Дмитрий Васильевич Федин», - говорится на сайте.

Также было решено инициировать выдвижение кандидатуры легендарного нападающего Сергея Абрамова на присвоение звания «Почетный гражданин» города Ижевска.

12:28, 24 августа, 2018
Георгий Поветкин
50
0
#спорт\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#хоккей\n#Удмуртия

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

3 млн рублей выиграла в лотерею жительница Удмуртии

13:43, 21 августа, 2018
11392

В Удмуртии ликвидируют один из следственных изоляторов УФСИН

7086
11:30, 18 августа, 2018

В расписании «Аэрофлота» появились рейсы Москва-Ижевск-Москва

4864
16:40, 21 августа, 2018

Покусавшая полицейского женщина в Удмуртии проведёт два года в колонии

4757
17:32, 22 августа, 2018

Три школы в Удмуртии не готовы к новому учебному году

3867
15:58, 17 августа, 2018

Самой красивой женой и мамой России стала Анна Телегина из Твери

13:03, 19 августа, 2018
3681

Москвичка нашла заброшенный отдел УФМС

2877
14:40, 17 августа, 2018

Владимир Путин станцевал с главой МИД Австрии на ее свадьбе

2483
18:56, 18 августа, 2018

Сестры Хачатурян признали вину в убийстве отца

2296
17:50, 20 августа, 2018

В Южно-Сахалинской детской больнице медсестры связывали 5-летнего мальчика колготками

2258
17:45, 21 августа, 2018

Google назвали «дату смерти» Android

13:50, 20 августа, 2018
4282

Иран показал истребитель собственного производства

4027
14:10, 21 августа, 2018

Турция может отменить систему «все включено»

2520
09:32, 21 августа, 2018

Все мировые рекорды в фигурном катании списали в архив

2432
17:04, 17 августа, 2018

Три человека погибли при крушении легкомоторного самолета в Канаде

2081
10:35, 18 августа, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: суд над сбившим подростка водителем и пещерные истории

23 августа, 2018

Удмуртия в минуту: отмена результатов торгов по Центральной площади и экстремальный аттракцион

22 августа, 2018

В музее ИЗО в Ижевске проводят экскурсии на удмуртском языке

22 августа, 2018