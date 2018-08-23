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Алексей Митрошин назначен тренером вратарей «Ижстали»

10:40, 23 августа, 2018
Георгий Поветкин
10:40, 23 августа, 2018
Георгий Поветкин
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#спорт\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#хоккей\n#Удмуртия
Фото: ИА "Сусанин"
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Об этом в эфире «Русского радио» рассказал исполнительный директор клуба Константин Билан.

Ижевск. Удмуртия. Алексей Митрошин будет отвечать за вратарскую подготовку в хоккейном клубе «Ижсталь». О его назначении на должность тренера вратарей в эфире «Русского радио» рассказал исполнительный директор клуба Константин Билан.

«Он с ребятами работал, они арендовали лед в «Чекериле» и тренировались самостоятельно. У него были предложения из других клубов, поэтому он ждал. Сегодня (21 августа – прим. ред.) принял решение, что он остается в Ижевске», - рассказал Константин Билан.

Ранее в интервью клубной пресс-службе рулевой «сталеваров» Игорь Кропотин заявлял, что специалист подобного уровня будет полезен клубу.

«Он не равнодушен: сейчас приходит на тренировки помогать ребятам – это уже хорошо. Нам нужен такой тренер. Если раньше считалось, что вратарь – это полкоманды, то сейчас этот процент становится намного выше. А если учесть принципы формирования нашей команды, то вратарь должен быть очень надежен. Иначе нам не видать успеха», - сказал Кропотин.

Напомним, что в Высшей хоккейной лиге «сталевары» стартуют играми с китайскими коллективами. Первые матчи состоятся 6 и 8 сентября в ледовом дворце «Ижсталь».

10:40, 23 августа, 2018
Георгий Поветкин
80
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#спорт\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#хоккей\n#Удмуртия

 

 

 


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