Совладелец ижевского «Торпедо» Константин Сунцов прокомментировал выступление команды в Высшем дивизионе

На данный момент коллектив замыкает турнирную таблицу, в активе команды нет набранных очков и забитых мячей.

Ижевск. Удмуртия. Совладелец ижевского футбольного клуба «Торпедо» Константин Сунцов прокомментировал выступление команды в Высшем дивизионе. На данный момент коллектив замыкает турнирную таблицу, в активе команды нет набранных очков и забитых мячей.

«Я думаю, что в этом году мы одержим одну победу. Это очень важно будет в Высшей лиге. Мы в кубке уже одерживали победу, но девчонки попали в такое поле, поле отсутствия опыта больших игр. В высшей лиге им уже тяжело, в первую очередь психологически. Мы самая юная команда. Против играют иногда гренадерши. В высшей лиге опыт международных соревнований есть. Люди играли и в Лиге чемпионов, за сборную России», - рассказала журналистам Константин Сунцов.

По его словам, команде необходимо около двух лет, чтобы окрепнуть и начать играть на равных с более именитыми и опытными соперниками.

«Мы общались с коллегами по цеху, с тренерами «Чертаново», команды, которая сейчас входит в топ-3. Они то же самое говорят, что первые два года совсем были провальные, тут нужно потерпеть. Ну и весь вопрос в стратегии – на что ты делаешь ставку. Мы делаем ставку на своих воспитанниц и на школу, а это действительно какое-то время. У нас на сегодня нет возможности направо-налево покупать звезд женского футбола или игроков сборной России», - сказал Сунцов.

Напомним, что ранее воспитанница «Торпедо» Екатерина Фролова на правах аренды перешла в московский «Локомотив», который тренирует наставник сборной России.