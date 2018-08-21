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Совладелец ижевского «Торпедо» Константин Сунцов прокомментировал выступление команды в Высшем дивизионе

11:40, 21 августа, 2018
Георгий Поветкин
11:40, 21 августа, 2018
Георгий Поветкин
448
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#спорт\n#Ижевск\n#футбол\n#Удмуртия
Фото: vk.com/suntsovka
448
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На данный момент коллектив замыкает турнирную таблицу, в активе команды нет набранных очков и забитых мячей.

Ижевск. Удмуртия. Совладелец ижевского футбольного клуба «Торпедо» Константин Сунцов прокомментировал выступление команды в Высшем дивизионе. На данный момент коллектив замыкает турнирную таблицу, в активе команды нет набранных очков и забитых мячей.

«Я думаю, что в этом году мы одержим одну победу. Это очень важно будет в Высшей лиге. Мы в кубке уже одерживали победу, но девчонки попали в такое поле, поле отсутствия опыта больших игр.  В высшей лиге им уже тяжело, в первую очередь психологически. Мы самая юная команда. Против играют иногда гренадерши. В высшей лиге опыт международных соревнований есть. Люди играли и в Лиге чемпионов, за сборную России», - рассказала журналистам Константин Сунцов.

По его словам, команде необходимо около двух лет, чтобы окрепнуть и начать играть на равных с более именитыми и опытными соперниками.

«Мы общались с коллегами по цеху, с тренерами «Чертаново», команды, которая сейчас входит в топ-3. Они то же самое говорят, что первые два года совсем были провальные, тут нужно потерпеть. Ну и весь вопрос в стратегии – на что ты делаешь ставку. Мы делаем ставку на своих воспитанниц и на школу, а это действительно какое-то время. У нас на сегодня нет возможности направо-налево покупать звезд женского футбола или игроков сборной России», - сказал Сунцов.

Напомним, что ранее воспитанница «Торпедо» Екатерина Фролова на правах аренды перешла в московский «Локомотив», который тренирует наставник сборной России.

11:40, 21 августа, 2018
Георгий Поветкин
448
0
#спорт\n#Ижевск\n#футбол\n#Удмуртия

 

 

 


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