Биатлонистка из Глазова вошла в состав сборной России на чемпионат мира по летнему биатлону

Отборочные соревнования прошли в городе Чайковском в рамках российских стартов.

Глазов. Удмуртия. Биатлонистка из Глазова Анна Терехова вошла в юниорский состав сборной России на чемпионат мира по летнему биатлону. Отборочные соревнования прошли в городе Чайковском в рамках российских стартов, говорится в сообщении городской администрации.

«Анна показала отличные результаты в Пермском крае, став второй в спринте, пятой в масс-старте и третьей в смешанной эстафете на роллерах», - говорится в сообщении.

Еще двум воспитанникам глазовского биатлона – Владиславе Гавриловой и Владиславу Лаптеву – пробиться в юниорскую команду страны не удалось. Чемпионат мира пройдет в чешском Нове-Место с 24 по 26 августа.