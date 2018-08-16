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Биатлонистка из Глазова вошла в состав сборной России на чемпионат мира по летнему биатлону

16:10, 16 августа, 2018
Георгий Поветкин
16:10, 16 августа, 2018
Георгий Поветкин
78
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#спорт\n#Ижевск\n#Глазов\n#биатлон\n#Удмуртия
Фото: СБР
78
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Отборочные соревнования прошли в городе Чайковском в рамках российских стартов.

Глазов. Удмуртия. Биатлонистка из Глазова Анна Терехова вошла в юниорский состав сборной России на чемпионат мира по летнему биатлону. Отборочные соревнования прошли в городе Чайковском в рамках российских стартов, говорится в сообщении городской администрации.

«Анна показала отличные результаты в Пермском крае, став второй в спринте, пятой в масс-старте и третьей в смешанной эстафете на роллерах», - говорится в сообщении.

Еще двум воспитанникам глазовского биатлона – Владиславе Гавриловой и Владиславу Лаптеву – пробиться в юниорскую команду страны не удалось. Чемпионат мира пройдет в чешском Нове-Место с 24 по 26 августа.

16:10, 16 августа, 2018
Георгий Поветкин
78
0
#спорт\n#Ижевск\n#Глазов\n#биатлон\n#Удмуртия

 

 

 


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