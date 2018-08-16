Уроженка Удмуртии фигуристка Загитова представит свою новую программу 9 сентября

В этот день на катке «Мегаспорт» состоятся традиционные открытые прокаты.

Ижевск. Удмуртия. Уроженка Удмуртии олимпийская чемпионка фигуристка Алина Загитова представит свою новую программу 9 сентября на московском катке «Мегаспорт». В этот день на арене пройдут традиционные открытые прокаты членов основной сборной команды России, сообщает официальный сайт спортивной федерации.

Также на лед в этот день выйдет двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева, которая на данный момент тренируется в Канаде.

Перед зрителями выступит и уроженка Глазова Елизавета Туктамышева, выступающая под руководством Алексея Мишина. Бронзовый призер чемпионата мира Михаил Коляда представит «итоги работы» со Стефаном Ламбьелем, который помогал с постановками программ. Этим летом спортсмен из Питера тренировался в США с группой тренера Рафаэля Арутюняна.

Напомним, ранее Алина Загитова во время своего визита в Ижевск рассказала журналистам о том, что набор элементов в ее новой программе будет фактически тем же, но с оглядкой на изменения правил в фигурном катании.

В этом сезоне фигуристка выступит на двух этапах мировой серии Гран-При в Москве и Хельсинки.