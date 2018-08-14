Ижевчанка отправится на чемпионат мира по вольной борьбе

Ранее она стала чемпионкой России, победив в финале представительницу Красноярского края.

Ижевск. Удмуртия. Ижевчанка Анжелика Ветошкина станет участницей чемпионата мира по вольной борьбе. Как сообщает пресс-служба города, ранее девушка одержала победу на чемпионате России в Саранске, поборов в финале представительницу Красноярского края. Спортсменка выступает в весовой категории 50 кг.

Чемпионат мира пройдет в Венгрии в октябре этого года. Сейчас Анжелику ждет чемпионат мира среди студентов. Он состоится в сентябре в Бразилии.

На сайте федерации спортивной борьбы России сообщается, что Ветошкина выступает в параллельном зачете за Санкт-Петербург и Удмуртию.