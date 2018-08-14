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Ижевчанка отправится на чемпионат мира по вольной борьбе

08:30, 14 августа, 2018
Дарья Саушина
08:30, 14 августа, 2018
Дарья Саушина
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#спорт\n#Ижевск\n#соревнования
Фото: кадр из видео
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Ранее она стала чемпионкой России, победив в финале представительницу Красноярского края.

Ижевск. Удмуртия. Ижевчанка Анжелика Ветошкина станет участницей чемпионата мира по вольной борьбе. Как сообщает пресс-служба города, ранее девушка одержала победу на чемпионате России в Саранске, поборов в финале представительницу Красноярского края. Спортсменка выступает в весовой категории 50 кг.

Чемпионат мира пройдет в Венгрии в октябре этого года. Сейчас Анжелику ждет чемпионат мира среди студентов. Он состоится в сентябре в Бразилии.

На сайте федерации спортивной борьбы России сообщается, что Ветошкина выступает в параллельном зачете за Санкт-Петербург и Удмуртию.

ЧР-2018. Финал. До 50 кг. Анжелика Ветошкина - Елена Вострикова

Uploaded by Федерация спортивной борьбы Смоленска on 2018-08-13.

08:30, 14 августа, 2018
Дарья Саушина
355
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#спорт\n#Ижевск\n#соревнования

 

 

 


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