Хоккеист провел за клуб из столицы Удмуртии 638 матчей.

Ижевск. Удмуртия. Нападающий Антон Кочуров подписал контракт с «Ижсталью». Хоккеист провел за клуб из столицы Удмуртии 289 матчей.

«Следующий сезон в карьере этого хоккеиста станет пятнадцатым в составе ижевского клуба. В последние годы Кочуров был капитаном команды. В общей сложности в официальных матчах Антон сыграл за «Ижсталь» 638 матчей», - говорится в сообщении на официальном сайте команды.

Отметим, что за время выступления за «сталеваров» Кочуров набрал 289 (125 голов и 164 паса) результативных баллов.