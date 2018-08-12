play
pause
  • $ 66.91 ↑
  • € 76.68 ↓

Международный фестиваль скандинавской ходьбы пройдет в Ижевске

16:02, 12 августа, 2018
Дарья Саушина
16:02, 12 августа, 2018
Дарья Саушина
200
0
#спорт\n#Ижевск\n#Удмуртия
Фото: vk.com/udmnordicfest
200
0

Ожидается, что в нем примут участие более 2 тыс. человек.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пройдет международный фестиваль скандинавской ходьбы. Как сообщает в группе «Удмуртия – территория спорта» в ВКонтакте, ожидается, что 25 августа на дорожки парка Кирова и прилегающего леса выйдут более 2 тыс. человек. Это жители России, Белоруссии, Польши, Прибалтики, Украины, Казахстана и африканских стран.

Спортсмены смогут сразиться на дистанциях на 3, 5, 10, 21 километр. Самые маленькие спортсмены от трех лет выйдут на дистанции вместе с родителями. Специальные старты будут организованы для людей с ограниченными возможностями. В результате на фестивале разыграют 54 комплекта медалей. Особых призов удостоятся самый молодой и самый зрелый участник.

Программа финала Фестиваля:

09:00 – 10:50 Регистрация участников

10:00 – 10:50 Соревнования на технику «NordicProCup»

11:00 Торжественное открытие соревнований

11:30 Старты мужчины/женщины в полумарафоне

11:35 Масс-старт для всех желающих на 1 км и старт для людей с ограниченными возможностями здоровья «Сильные Духом»

12:05 Старты мужчины/женщины на 10 км

12:15 Старты мужчины/женщины на 5 км

12:25 Старты мужчины/женщины на 3 км

12:30 Семейная эстафета

12:00 – 15:00 Мастер-классы по скандинавской ходьбе, йоге, фитнесу, зумбе и консультации по здоровью

10:00 – 15:00 Детская анимация, выступление народных коллективов из Удмуртии, торговые точки, полевая кухня

14:30 Начало церемонии награждения

15:00 Лотерея для участников фестиваля

16:02, 12 августа, 2018
Дарья Саушина
200
0
#спорт\n#Ижевск\n#Удмуртия

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Скончался предприниматель из Ижевска Сергей Ощепков

15:13, 08 августа, 2018
17410

Молния ударила двух мальчиков в Удмуртии

8958
10:50, 07 августа, 2018

Жители Ижевска убили человека, заметая следы другого преступления

6637
12:30, 10 августа, 2018

В Удмуртии стало больше должников по кредитам, штрафам и налогам

6456
17:00, 05 августа, 2018

Андрей Осколков выразил соболезнования в связи со смертью ижевского бизнесмена Сергея Ощепкова

6257
20:10, 08 августа, 2018

Священник потребовал запретить новый клип Светланы Лободы

19:40, 11 августа, 2018
27833

Актера Ивана Бортника госпитализировали с переломом и внутренним кровотечением

9277
11:48, 07 августа, 2018

Лимузин «Кортеж» Владимира Путина оказался третьим в рейтинге лучших авто глав государств

2655
12:50, 06 августа, 2018

СМИ сообщили об обнаружении тела второго пропавшего в Сочи ребенка

2607
13:49, 05 августа, 2018

Россияне смогут отдыхать в Южной Америке без виз

2001
13:50, 07 августа, 2018

Компания «Xiaomi» прекратит выпуск смартфонов

18:30, 09 августа, 2018
2953

Ученые объяснили любовь кошек к коробкам

2549
16:55, 08 августа, 2018

У жены президента Сирии нашли злокачественную опухоль

2541
18:45, 08 августа, 2018

Вблизи аэропорта Болоньи прогремел взрыв

1892
16:58, 06 августа, 2018

Около 20 человек пострадали в результате взрыва в Болонье

1823
18:20, 06 августа, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: главные новости недели

10 августа, 2018

Удмуртия в минуту: рынок новых машин и раскопанный асфальт

09 августа, 2018

Удмуртия в минуту: новая должность Ивана Маринина и спасение ижевского туриста

08 августа, 2018