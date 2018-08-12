Международный фестиваль скандинавской ходьбы пройдет в Ижевске

Ожидается, что в нем примут участие более 2 тыс. человек.
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пройдет международный фестиваль скандинавской ходьбы. Как сообщает в группе «Удмуртия – территория спорта» в ВКонтакте, ожидается, что 25 августа на дорожки парка Кирова и прилегающего леса выйдут более 2 тыс. человек. Это жители России, Белоруссии, Польши, Прибалтики, Украины, Казахстана и африканских стран.
Спортсмены смогут сразиться на дистанциях на 3, 5, 10, 21 километр. Самые маленькие спортсмены от трех лет выйдут на дистанции вместе с родителями. Специальные старты будут организованы для людей с ограниченными возможностями. В результате на фестивале разыграют 54 комплекта медалей. Особых призов удостоятся самый молодой и самый зрелый участник.
Программа финала Фестиваля:
09:00 – 10:50 Регистрация участников
10:00 – 10:50 Соревнования на технику «NordicProCup»
11:00 Торжественное открытие соревнований
11:30 Старты мужчины/женщины в полумарафоне
11:35 Масс-старт для всех желающих на 1 км и старт для людей с ограниченными возможностями здоровья «Сильные Духом»
12:05 Старты мужчины/женщины на 10 км
12:15 Старты мужчины/женщины на 5 км
12:25 Старты мужчины/женщины на 3 км
12:30 Семейная эстафета
12:00 – 15:00 Мастер-классы по скандинавской ходьбе, йоге, фитнесу, зумбе и консультации по здоровью
10:00 – 15:00 Детская анимация, выступление народных коллективов из Удмуртии, торговые точки, полевая кухня
14:30 Начало церемонии награждения
15:00 Лотерея для участников фестиваля