Международный фестиваль скандинавской ходьбы пройдет в Ижевске

Ожидается, что в нем примут участие более 2 тыс. человек.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пройдет международный фестиваль скандинавской ходьбы. Как сообщает в группе «Удмуртия – территория спорта» в ВКонтакте, ожидается, что 25 августа на дорожки парка Кирова и прилегающего леса выйдут более 2 тыс. человек. Это жители России, Белоруссии, Польши, Прибалтики, Украины, Казахстана и африканских стран.

Спортсмены смогут сразиться на дистанциях на 3, 5, 10, 21 километр. Самые маленькие спортсмены от трех лет выйдут на дистанции вместе с родителями. Специальные старты будут организованы для людей с ограниченными возможностями. В результате на фестивале разыграют 54 комплекта медалей. Особых призов удостоятся самый молодой и самый зрелый участник.

Программа финала Фестиваля:

09:00 – 10:50 Регистрация участников

10:00 – 10:50 Соревнования на технику «NordicProCup»

11:00 Торжественное открытие соревнований

11:30 Старты мужчины/женщины в полумарафоне

11:35 Масс-старт для всех желающих на 1 км и старт для людей с ограниченными возможностями здоровья «Сильные Духом»

12:05 Старты мужчины/женщины на 10 км

12:15 Старты мужчины/женщины на 5 км

12:25 Старты мужчины/женщины на 3 км

12:30 Семейная эстафета

12:00 – 15:00 Мастер-классы по скандинавской ходьбе, йоге, фитнесу, зумбе и консультации по здоровью

10:00 – 15:00 Детская анимация, выступление народных коллективов из Удмуртии, торговые точки, полевая кухня

14:30 Начало церемонии награждения

15:00 Лотерея для участников фестиваля