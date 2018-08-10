Среди них вратарь, два защитника и три нападающих.

Ижевск. Удмуртия. Шесть хоккеистов подписали контракты с хоккейным клубом «Ижсталь». Среди них вратарь, два защитника и три нападающих, сообщает пресс-служба «сталеваров».

«Вратарь Филипп Долганов, защитники Михаил Дыньков, Даниил Арефьев и нападающие Евгений Никифоров, Константин Рыжов и Алексей Басков. За свою карьеру все они играли за ижевский клуб», - говорится на официальном сайте команды.

Также просмотровый контракт подписан с Никитой Мойсеевым.

Филипп Долганов в прошлом сезоне за «Ижсталь» в воротах сыграл 11 матчей, отразил 89,8% бросков, показал коэффициент надежности 3,11.

Михаил Дыньков в прошлом сезоне в 32 матчах за «Ижсталь» набрал 7 (1+6) очков с коэффициентом полезности «плюс 4».

Евгений Никифоров в прошлом сезоне в 46 матчах за «Ижсталь» набрал 13 (2+11) очков, коэффициент полезности - «минус 2».

Константин Рыжов за три сезона в «Ижстали» сыграл 114 матчей, набрал 17 (11+6) очков при коэффициенте полезности «минус 2».

Даниил Арефьев в сезоне 2014/15 провел за «Ижсталь» 9 матчей. В прошлом сезоне выступал за «Спутник» из Нижнего Тагила, в составе которого в 29 играх набрал 6 (2+4) очков с коэффициентом полезности «минус 14».

Алексей Басков в 2017 году с «Ижсталью» сыграл два турнира в предсезонке. Прошлый сезон начал в новокузнецком «Металлурге» (20 игр, 11 (3+8) очков, «0»), а завершил в красноярском «Соколе» (13 матчей, 2 (1+1), «минус 5»).