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Баскетболисты ижевских «Родников» вышли из отпуска

17:05, 09 августа, 2018
Георгий Поветкин
17:05, 09 августа, 2018
Георгий Поветкин
173
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#спорт\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#баскетбол
Фото: vk.com/bkrodniki
173
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В межсезонье команда усилились игроками Евгением Минченко и Андреем Кузёмкиным.

Ижевск. Удмуртия. Баскетболисты ижевских «Родников» вышли из отпуска. В межсезонье команда усилились игроками Евгением Минченко и Андреем Кузёмкиным, сообщает клубная пресс-служба.

8 августа коллектив отправился на тренировочный сбор в Чайковский.

«Карьеру в нашей команде продолжат Роман Хамитов, Алексей Карпеко, Владимир Лидяев, Антон Бревнов, Игорь Самсонов, Михаил Юдов, Роман Загретдинов, Филипп Стародумов, Никита Чикуров и Иван Русецкий», - рассказал директор клуба Константин Стародумов.

17:05, 09 августа, 2018
Георгий Поветкин
173
0
#спорт\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#баскетбол

 

 

 


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