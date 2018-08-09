В межсезонье команда усилились игроками Евгением Минченко и Андреем Кузёмкиным.
Ижевск. Удмуртия. Баскетболисты ижевских «Родников» вышли из отпуска. В межсезонье команда усилились игроками Евгением Минченко и Андреем Кузёмкиным, сообщает клубная пресс-служба.
8 августа коллектив отправился на тренировочный сбор в Чайковский.
«Карьеру в нашей команде продолжат Роман Хамитов, Алексей Карпеко, Владимир Лидяев, Антон Бревнов, Игорь Самсонов, Михаил Юдов, Роман Загретдинов, Филипп Стародумов, Никита Чикуров и Иван Русецкий», - рассказал директор клуба Константин Стародумов.