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В Удмуртии мужчина предлагал руководителю компании за 3 млн рублей решить проблемы с налоговой

11:41, 09 августа, 2018
Георгий Поветкин
11:41, 09 августа, 2018
Георгий Поветкин
341
0
#ФСБ\n#налоги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги\n#взятка\n#происшествие
Фото: ИА "Сусанин"
341
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Преступление было пресечено сотрудниками регионального УФСБ. Злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии мужчина предлагал руководителю предприятия за 3 млн рублей урегулировать вопрос с налоговой для благоприятного исхода проверки. Преступление было пресечено сотрудниками регионального УФСБ, злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

«Обвиняемый не имел намерений передавать деньги, так как отсутствовала какая-либо договоренность об этом с должностным лицом налогового органа», - говорится в сообщении.

38-летнего мужчину обвинили в покушении на совершение тяжкого преступления, предусмотренного частью, 3 статьи 30 и частью 4, статьи 159 УК РФ («Покушение на мошенничество в особо крупном размере»).

11:41, 09 августа, 2018
Георгий Поветкин
341
0
#ФСБ\n#налоги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги\n#взятка\n#происшествие

 

 

 


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