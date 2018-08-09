В Удмуртии мужчина предлагал руководителю компании за 3 млн рублей решить проблемы с налоговой

Преступление было пресечено сотрудниками регионального УФСБ. Злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии мужчина предлагал руководителю предприятия за 3 млн рублей урегулировать вопрос с налоговой для благоприятного исхода проверки. Преступление было пресечено сотрудниками регионального УФСБ, злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

«Обвиняемый не имел намерений передавать деньги, так как отсутствовала какая-либо договоренность об этом с должностным лицом налогового органа», - говорится в сообщении.

38-летнего мужчину обвинили в покушении на совершение тяжкого преступления, предусмотренного частью, 3 статьи 30 и частью 4, статьи 159 УК РФ («Покушение на мошенничество в особо крупном размере»).