Спортсмен из Удмуртии выступит на летнем чемпионате мира по биатлону

Соревнования состоятся с 24 по 26 августа в чешском Нове Место.

Ижевск. Удмуртия. Спортсмен из Удмуртии Евгений Шамеев выступит на летнем чемпионате мира по биатлону. Соревнования состоятся с 24 по 26 августа в чешском Нове Место, сообщает пресс-служба Союза биатлониста России.

Также за команду юниорок заявлена уроженка Можги Валерия Васнецова, которая сейчас выступает за Пермский край.

Состав команды:

Мужчины: Юрий Шопин, Максим Буртасов, Александр Бабчин, Евгений Шамеев, Никита Поршнев, Петр Пащенко.

Женщины: Ольга Дмитриева, Лейсан Бикташева, Анастасия Рудакова, Елена Кручинкина, Екатерина Юрлова-Перхт, Маргарита Васильева.

Юниоры: Иван Колотов, Данил Калинин, Николай Чуфистов, Вячеслав Малеев, Денис Таштимеров, Александр Мяконький.

Юниорки: Алена Юдина, Анна Терехова, Анастасия Халиуллина, Юлия Сидоркина, Валерия Васнецова, Анна Григорьева.