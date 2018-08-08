play
pause
  • $ 63.5 ↑
  • € 73.41 ↓

Хоккейный клуб «Ижсталь» подписал контракты с тремя хоккеистами

09:37, 08 августа, 2018
Георгий Поветкин
09:37, 08 августа, 2018
Георгий Поветкин
865
0
#спорт\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#хоккей\n#Удмуртия
Фото: ИА "Сусанин"
865
0

Еще девять спортсменов заключили с командной пробные соглашения.

Ижевск. Удмуртия. Хоккейный клуб «Ижсталь» подписал контракты с двумя нападающими и защитником. Об этом сообщили в пресс-службе «сталеваров».

«ХК «Ижсталь» подписал контракты с нападающими Алексеем Баженовым и Валентином Макаровым, а также с защитником Климом Мерзляковым. Все эти хоккеисты – воспитанники ижевской школы хоккея - в прошлом сезоне уже выступали за нашу команду», - говорится в сообщении.

Также пробные контракты заключили с вратарем Артемом Артемьевым, нападающими Федором Ведерниковым, Кириллом Афанасьевым, Максимом Кропотиным, Данилой Семенихиным и защитниками Ростиславом Башлыковым, Георгием Тукаевым, Данилой Щеголевым и Артемом Ступниковым.

Напомним, что 10 августа в столице Удмуртии стартует предсезонный турнир Тарасова.

09:37, 08 августа, 2018
Георгий Поветкин
865
0
#спорт\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#хоккей\n#Удмуртия

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Мотоцикл проекта «Кортеж» поступит в продажу под брендом «ИЖ»

21:04, 01 августа, 2018
9747

В Удмуртии автомобиль «БМВ» влетел в остановку

8247
18:42, 04 августа, 2018

Глава Удмуртии поручил «перезагрузить» маршрутно-транспортную сеть Ижевска

6997
15:00, 04 августа, 2018

Молния ударила двух мальчиков в Удмуртии

6595
10:50, 07 августа, 2018

В Удмуртии стало больше должников по кредитам, штрафам и налогам

6061
17:00, 05 августа, 2018

Актера Ивана Бортника госпитализировали с переломом и внутренним кровотечением

11:48, 07 августа, 2018
6804

СМИ сообщили об обнаружении тела второго пропавшего в Сочи ребенка

2268
13:49, 05 августа, 2018

Лимузин «Кортеж» Владимира Путина оказался третьим в рейтинге лучших авто глав государств

2247
12:50, 06 августа, 2018

В Туле задержали кота-наркокурьера

2235
14:40, 02 августа, 2018

В России продали самый дорогой бриллиант в стране

1944
20:00, 04 августа, 2018

Приближающаяся к Земле комета «Невероятный Халк» может вызвать гигантскую молнию

16:23, 01 августа, 2018
23243

Неизвестный самолет едва не столкнулся с летевшим в Москву лайнером

2468
15:48, 02 августа, 2018

Болгария с 1 августа ужесточила правила въезда в страну

1943
15:29, 01 августа, 2018

В Швеции полиция застрелила парня с синдромом Дауна из-за игрушечного пистолета

1928
18:40, 03 августа, 2018

Власти Чили решили переименовать Остров Пасхи

1871
11:29, 02 августа, 2018

Мультимедиа

Один день с Константином Сунцовым

Удмуртия в минуту: ударившая детей молния и ремонт дорог в Ижевске

07 августа, 2018

Удмуртия в минуту: тренировочный сбор «Ижстали» и фиктивные свадьбы в Сарапуле

06 августа, 2018