Хоккейный клуб «Ижсталь» подписал контракты с тремя хоккеистами

Еще девять спортсменов заключили с командной пробные соглашения.

Ижевск. Удмуртия. Хоккейный клуб «Ижсталь» подписал контракты с двумя нападающими и защитником. Об этом сообщили в пресс-службе «сталеваров».

«ХК «Ижсталь» подписал контракты с нападающими Алексеем Баженовым и Валентином Макаровым, а также с защитником Климом Мерзляковым. Все эти хоккеисты – воспитанники ижевской школы хоккея - в прошлом сезоне уже выступали за нашу команду», - говорится в сообщении.

Также пробные контракты заключили с вратарем Артемом Артемьевым, нападающими Федором Ведерниковым, Кириллом Афанасьевым, Максимом Кропотиным, Данилой Семенихиным и защитниками Ростиславом Башлыковым, Георгием Тукаевым, Данилой Щеголевым и Артемом Ступниковым.

Напомним, что 10 августа в столице Удмуртии стартует предсезонный турнир Тарасова.