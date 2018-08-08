На своем поле команда из столицы Удмуртии уступила «Нефтехимику».

Ижевск. Удмуртия. Футбольный клуб «Зенит-Ижевск» вылетел из розыгрыша кубка России. На стадии 1/64 на своем поле команда из столицы Удмуртии уступила «Нефтехимику».

Единственный мяч в игре на 70 минуте ударом головой забил нападающий Олег Бабырь.

В 1/32 клуб из Нижнекамска встретится с саранской Мордовией.

«Мы ожидали, что игра будет с большим количеством навесов, подач, штрафных и угловых. Нижнекамск, я считаю, в зоне самая прагматичная команда: все заточено под результат, поэтому счет такой 0-1, тактическая борьба была интересная. У нас команда молодая, менее опытная, умения держать напряжение 90 минут – у нас многие не справляются, но этот путь мы должны пройти», - рассказал после игры главный тренер команды Сергей Емельянов.