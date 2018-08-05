play
pause
  • $ 63.45 ↑
  • € 73.47 ↑

Хоккейный клуб «Ижсталь» проведет открытую тренировку

10:00, 05 августа, 2018
Георгий Поветкин
10:00, 05 августа, 2018
Георгий Поветкин
62
0
#спорт\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#хоккей\n#Удмуртия
Фото: ИА "Сусанин"
62
0

Мероприятие состоится 9 августа и начнется в 17:00 по местному времени.

Ижевск. Удмуртия. Хоккейный клуб «Ижсталь» проведет открытую тренировку в преддверии традиционного турнира Тарасова. Мероприятие состоится 9 августа и начнется в 17:00 по местному времени.

«Мы приняли решение о том, что 9 августа проведем открытую тренировку. […] Она начнется в 17:00 и (продлится – прим. ред.) до 18:45, соответственно, после работы народ может подтянуться в ледовый дворец. Будет беседа, живые микрофоны в поле и у болельщиков. Думаю, это будет интересно, можно задать все интересующие вопросы», - рассказал пресс-атташе «сталеваров» Сергей Березин в эфире радио «Моя Удмуртия».

Открытая тренировка состоится в ледовом дворце «Ижсталь».

«Чем больше придет народа, тем лучше команда почувствует поддержку», - обратился Сергей Березин к поклонникам коллектива.

Напомним, что 10 августа в столице Удмуртии стартует традиционный турнир Тарасова, в котором примут участие 6 команд, включая «Торос» и «Югру».

10:00, 05 августа, 2018
Георгий Поветкин
62
0
#спорт\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#хоккей\n#Удмуртия

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Напавших на ТЦ «Кит» и автосалон задержали в Ижевске

12:05, 30 июля, 2018
11580

Мотоцикл проекта «Кортеж» поступит в продажу под брендом «ИЖ»

9113
21:04, 01 августа, 2018

Подписан указ о награждении следователя, ведущего дело бывшего главы Удмуртии

8066
10:53, 31 июля, 2018

Попавших в аварию в Подмосковье артистов ансамбля «Танок» отправят поездом в Ижевск

5281
12:00, 29 июля, 2018

В Удмуртии нашли убийцу, но он уже умер

5135
17:35, 01 августа, 2018

«Уральские пельмени» проиграли суд на 40 млн рублей

17:19, 31 июля, 2018
37641

Ряд спортсменов осудили вручение футболистам сборной России орденов и званий

2562
18:30, 29 июля, 2018

Восемь человек погибли при пожаре в частном доме в Сочи

2138
11:00, 30 июля, 2018

В Туле задержали кота-наркокурьера

1963
14:40, 02 августа, 2018

Боевой робот принял участие в параде впервые в истории российского флота

1949
16:35, 29 июля, 2018

Приближающаяся к Земле комета «Невероятный Халк» может вызвать гигантскую молнию

16:23, 01 августа, 2018
12394

Все детсады в Берлине станут бесплатными

3183
13:54, 30 июля, 2018

Неизвестный самолет едва не столкнулся с летевшим в Москву лайнером

2139
15:48, 02 августа, 2018

Сейм Польши займется подсчетом ущерба от действий СССР

1965
16:58, 30 июля, 2018

Болгария с 1 августа ужесточила правила въезда в страну

1772
15:29, 01 августа, 2018

Мультимедиа

В Ижевске по улицам гуляли слоны

03 августа, 2018

Удмуртия в минуту: главные новости недели

03 августа, 2018

В Ижевске появился новый энергосберегающий троллейбус

03 августа, 2018