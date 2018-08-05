Мероприятие состоится 9 августа и начнется в 17:00 по местному времени.

Ижевск. Удмуртия. Хоккейный клуб «Ижсталь» проведет открытую тренировку в преддверии традиционного турнира Тарасова. Мероприятие состоится 9 августа и начнется в 17:00 по местному времени.

«Мы приняли решение о том, что 9 августа проведем открытую тренировку. […] Она начнется в 17:00 и (продлится – прим. ред.) до 18:45, соответственно, после работы народ может подтянуться в ледовый дворец. Будет беседа, живые микрофоны в поле и у болельщиков. Думаю, это будет интересно, можно задать все интересующие вопросы», - рассказал пресс-атташе «сталеваров» Сергей Березин в эфире радио «Моя Удмуртия».

Открытая тренировка состоится в ледовом дворце «Ижсталь».

«Чем больше придет народа, тем лучше команда почувствует поддержку», - обратился Сергей Березин к поклонникам коллектива.

Напомним, что 10 августа в столице Удмуртии стартует традиционный турнир Тарасова, в котором примут участие 6 команд, включая «Торос» и «Югру».