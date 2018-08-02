В столицу Удмуртии отправятся 10 игроков из Череповца.

Ижевск. Удмуртия. «Северсталь» сохранит сотрудничество с хоккейным клубом «Ижсталь». В столицу Удмуртии в ближайшее время отправятся 10 игроков, сообщает официальная группа «сталеваров» Вконтакте со ссылкой на ресурс череповецкой команды.

«Северсталь» сохранит сотрудничество с командой из Ижевска», - говорится в сообщении.

В расположение сталеваров прибудут: нападающий Вячеслав Скобелев (1996 г.р), защитник Иван Данч (1998); защитник Глеб Морулев (1998); защитник Александр Зарубин (1998); нападающий Артём Марков (1998); нападающий Никита Колесников (1998) присоединится к команде после 10 августа; нападающий Егор Заплатников (1999); нападающий Леонид Климов (1999); нападающий Айрат Замалиев (1999); нападающий Павел Жирнов (1999).

Напомним, что на протяжении прошлых нескольких сезонов «Северсталь» также сотрудничала с «Ижсталью», однако в этом году договор был на грани срыва из того, что команда затянула старт сезона в том числе из-за финансовых трудностей и отсутствия тренерского штаба. 31 июля стало известно о том, что командой будет руководить связка Кропотин-Вахрушев. Незадолго до этого «сталевары» погасили долги по страховым взносам.