Главный тренер «Ижстали»: очень долго думал, но кому-то надо под танки ложиться

Игорь Кропотин прокомментировал назначение на пост главного тренера хоккейного клуба из столицы Удмуртии.

Ижевск. Удмуртия. Главный тренер хоккейного клуба «Ижсталь» Игорь Кропотин прокомментировал свое назначение. По словам специалиста, он принял нелегкое решение, так как переживает за развитие хоккея в Удмуртии, сообщает пресс-служба «сталеваров».

«Я переживаю за наш хоккей, поэтому и принял столь нелегкое решение. В этой трудной ситуации нужно приложить все усилия для того, чтобы сохранить команду на должном уровне. В помощники взял себе человека проверенного - своего воспитанника и единомышленника Алексея Вахрушева. Он поработал в тренерском штабе «Ижстали» в сезоне, когда команда играла в финале Братины. И еще хотелось бы дать нашим местным ребятам возможность проявить себя и доказать, что они не слабее приезжих игроков», - приводит слова Игоря Кропотина официальный сайт клуба.

Наставник также уточнил, что долго думал над этим предложением.

«Для меня это было трудное решение. Очень долго думал. Но, что делать? Кому-то надо под танки ложиться. Кто это сделает, если не мы - тренеры и воспитанники ижевской школы хоккея», - сказал Кропотин.

Напомним, во вторник 31 июля стало известно, что руководить хоккейным клубом будет пара воспитанников ижевского хоккея: Игорь Кропотин и Алексей Вахрушев.