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Футболистка ижевского «Торпедо» Катерина Фролова будет выступать за «Локомотив»

19:20, 31 июля, 2018
Георгий Поветкин
19:20, 31 июля, 2018
Георгий Поветкин
64
0
#спорт\n#Ижевск\n#футбол\n#Удмуртия
Фото: vk.com/torpedoizhevsk18
64
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В составе красно-зеленых спортсменка будет играть до конца текущего сезона.

Москва. Футболистка ижевского «Торпедо» Катерина Фролова будет выступать за московский «Локомотив». В составе красно-зеленых спортсменка будет играть до конца текущего сезона.

В июле Фролова вместе с одноклубницей Ксенией Лукиной отправились в расположение «Локо», где девушки тренировались под руководством Елены Фоминой. На счету Фроловой 9 забитых мячей в более чем 50 играх за «Торпедо».

В «Локомотиве» меня приняли отлично, девчонки всячески помогают мне осваиваться. Если говорить о целях и задачах: нужно помочь команде подняться как можно выше в турнирной таблице, получить игровую практику, набраться опыта, окрепнуть как футболистка и получать удовольствие», - рассказала Екатерина Фролова корреспонденту «Сусанина».

На данный момент в элитном дивизионе женского российского футбола «Торпедо» располагается на восьмом месте, а «Локомотив» идет шестым. Также красно-зеленые продолжают выступление в кубке России. Команда будет выступать в полуфинале после поды над ЦСКА в двухматчевом противостоянии.

19:20, 31 июля, 2018
Георгий Поветкин
64
0
#спорт\n#Ижевск\n#футбол\n#Удмуртия

 

 

 


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