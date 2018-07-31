Футболистка ижевского «Торпедо» Катерина Фролова будет выступать за «Локомотив»

В составе красно-зеленых спортсменка будет играть до конца текущего сезона.

Москва. Футболистка ижевского «Торпедо» Катерина Фролова будет выступать за московский «Локомотив». В составе красно-зеленых спортсменка будет играть до конца текущего сезона.

В июле Фролова вместе с одноклубницей Ксенией Лукиной отправились в расположение «Локо», где девушки тренировались под руководством Елены Фоминой. На счету Фроловой 9 забитых мячей в более чем 50 играх за «Торпедо».

В «Локомотиве» меня приняли отлично, девчонки всячески помогают мне осваиваться. Если говорить о целях и задачах: нужно помочь команде подняться как можно выше в турнирной таблице, получить игровую практику, набраться опыта, окрепнуть как футболистка и получать удовольствие», - рассказала Екатерина Фролова корреспонденту «Сусанина».

На данный момент в элитном дивизионе женского российского футбола «Торпедо» располагается на восьмом месте, а «Локомотив» идет шестым. Также красно-зеленые продолжают выступление в кубке России. Команда будет выступать в полуфинале после поды над ЦСКА в двухматчевом противостоянии.