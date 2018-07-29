Финал Международного фестиваля скандинавской ходьбы в Удмуртии пройдёт 25 августа

На него планируется приезд гостей из разных стран Восточного полушария.

Ижевск. Удмуртия. Финал III Международного Фестиваля скандинавской ходьбы в Удмуртии пройдёт в последние выходные лета, 25 августа. Как сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртской Республики, девиз фестиваля - «Новая семейная традиция».

Сообщается, что на финал соберутся более двух тысяч спортсменов и любителей скандинавской ходьбы разных возрастов со всей России, а также из Белоруссии, Польши, Прибалтики, Украины, Казахстана и африканских стран.

На площадках парка имени Кирова развернутся соревнования для профессиональных спортсменов на скорость и технику ходьбы, а также семейные старты для всех желающих.

«Спорт объединяет очень позитивных, проактивных людей. Но у меня есть ощущение, что любители скандинавской ходьбы - самые позитивные люди. Инициативы федерации включены в проект «Удмуртия - территория спорта» и вошли в единый календарь событий на 2018 год. Международный фестиваль скандинавской ходьбы будет одним из ключевых спортивных мероприятий в республике. Этот вид спорта сейчас вызывает серьезный интерес и активно развивается во всем мире и в России особенно, поэтому я лично заинтересован поддерживать федерацию», - отметил Глава Удмуртии Александр Бречалов.

Спортсмены смогут сразиться на дистанциях на 3, 5, 10, 21 километр, которые будут проходить по лесной зоне. Самые маленькие спортсмены от трех лет выйдут на дистанции вместе с родителями. Специальные старты будут организованы для людей с ограниченными возможностями. В результате на фестивале будут вручены 54 комплекта медалей. Особых призов удостоятся самый молодой и самый зрелый участник.

В течение соревнований будет организована бесплатная аренда специализированного оборудования, а на аллее парка до фан-зоны развернётся фестивальный городок, где представители спортивной индустрии презентуют новые направления фитнеса на свежем воздухе и продукты для здорового питания.

Напомним, что III Международный Открытый Фестиваль скандинавской ходьбы в Удмуртии организован Федерацией скандинавской ходьбы Удмуртии и РО ООО «Союз пенсионеров России» в Удмуртии. В 2017 году фестиваль получил поддержку Фонда президентских грантов. Локальные старты проекта уже прошли в Можге, Глазове, Воткинске, Уве, Сарапуле, Камбарке, Ижевске с конца 2017 до июня 2018 года, собрав более трёх тысяч человек.